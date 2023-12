Manchester United - Bayern Munich : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Manchester United recevra le Bayern Munich ce mardi soir pour le compte de la 6e et dernière journée des phases de poules de la Ligue des Champions. Un choc décisif pour le futur européen des Red Devils, qui devront impérativement s'imposer face au club bavarois pour espérer continuer l'aventure en C1. Mais les hommes d'Erik Ten Hag n'ont pas leur destin entre les mains...

Les temps dont durs pour Manchester United ! Alors que l'écurie anglaise pointe actuellement à la 6e place de Premier League, reléguée à huit points du podium, elle pourrait même être éliminée de toute compétition européenne ce mardi soir. Avant la réception du Bayern Munich pour le compte de la 6e et dernière journée des phases de poules de la Ligue des Champions, l'équipe d'Erik Ten Hag est dernière du groupe A avec seulement 4 petits points pris depuis le début de la compétition. L'équation est donc très simple : Manchester United devra impérativement s'imposer face au Bayern pour accrocher au minimum l'Europa League, et un succès pourrait également lui permettre d'arracher in-extremis son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions si dans le même temps, le FC Copenhague et Galatasaray font match nul. Une soirée sous haute tension, qui sera à suivre en exclusivité sur toutes les plateformes de beINSPORTS , TV et streaming, à partir de 21h.

EXCLU - Mercato : Deux géants d’Europe s’activent pour un diamant de Ligue 1 ! https://t.co/9EVhJOZBc4 pic.twitter.com/yLqsdF0Iij — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Quelles équipes pour Manchester United - Bayern Munich ?

Erik Ten Hag devrait donc aligner le onze le plus compétitif possible du côté de Manchester United, et L'EQUIPE dévoile la composition probable des Red Devils dans un 4-2-3-1 plutôt classique avec Rasmus Højlund à la pointe de l'attaque, épaulé dans l'organisation du jeu par Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho et Antony. Voici la composition probable de Manchester United : Onana - Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Reguilon - McTominay, Amrabat - Fernandes, Garnacho, Antony - Højlund.



De son côté, le Bayern Munich est d'ores et déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et assuré de terminer en tête de ce groupe A, peu importe le résultat de ce mardi soir. Malgré tout, Thomas Tuchel devrait aligner une équipe relativement compétitive à Old Trafford avec le schéma suivant annoncé par L'EQUIPE : Neuer - Laimar, Upamecano, Kim Min-jae, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Musiala, Tel, Sané - Kane.

L'avenir de Ten Hag au coeur du débat