Vers une catastrophe pour le PSG ?

Battu à Milan (1-2) et tenu en échec à domicile par Newcastle (1-1), le PSG va donc jouer sa qualification lors du dernier match, ce mercredi soir au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund. Une victoire et les Parisiens seront assurés d'être premiers du groupe. Dans le cas contraire, tout dépendra de l'autre match entre Newcastle et l'AC Milan. Le PSG va-t-il se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Mercredi soir, le PSG disputera le match le plus important de sa première partie de saison. En effet, les Parisiens seront au Signal Iduna Park pour y défier le Borussia Dortmund dans un match crucial pour son avenir européen. Le club de la capitale pourrait effectivement être éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis l'arrivée de QSI en 2011. Mais le PSG va-t-il se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1 ?

Le PSG joue son avenir européen à Dortmund

La chance du PSG est d'avoir son avenir entre les mains. En effet, en cas de victoire à Dortmund, les Parisiens seront assurés de terminer premiers de leur groupe. Tout autre résultat pour les hommes de Luis Enrique, et il faudra alors attendre le dénouement de l'autre match. En effet, si le PSG obtenait un nul contre le Borussia, il faudrait alors que Milan ne perde pas à Newcastle pour que les Parisiens soient toujours qualifiés. Et même une défaite en Allemagne ne serait pas forcément synonyme d'élimination. Pour cela, il faudrait que dans le même temps, l'autre match se termine sur un nul. A noter que dans tous les cas de figure, le PSG aura de toute façon un Printemps européen puisque le club de la capitale ne peut pas terminer au-delà de la troisième place et sera donc au moins reversé en Ligue Europa.

