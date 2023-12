Vers une catastrophe à 30M€ ? Le PSG prépare un gros coup

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur la pelouse du Signal Iduna Park, le PSG défiera le Borussia Dortmund mercredi soir dans un match crucial pour les Parisiens en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une élimination représenterait un manque à gagner de 30M€ pour le PSG, mais cela pourrait être compenser par une victoire en Ligue Europa.

Mercredi soir, le PSG pourrait connaître une triste première. En effet, si les Parisiens ne s'imposent pas à Dortmund, ils pourraient être éliminés dès la phase de groupes de la Ligue des champions. Ce qui n'est jamais arrivé depuis l'arrivée de QSI en 2011. Et au-delà de la déception sportive, cela aurait également un coût économique.

Une perte de 30M€ en cas d'élimination en Ligue des Champions ?

En effet, une élimination en phase de groupes de la Ligue des champions priverait le PSG d'un chèque d'au moins 30M€. Un manque à gagner qui ne prend pas en compte un parcours encore plus long en C1.

Une victoire en C3 compenserait ce manque à gagner !