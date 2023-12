PSG : Riolo en remet une couche sur cette recrue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Buteur face au FC Nantes samedi soir, Bradley Barcola n'est pas encore parvenu à convaincre totalement Daniel Riolo, qui avait employé des mots forts pour qualifier sa prestation lors du dernier match de Ligue des champions face à Newcastle. Le chroniqueur réclame une grosse performance de sa part face au Borussia Dortmund ce mercredi soir.

Bradley Barcola a enfin ouvert son compteur but avec le PSG. Arrivé l'été dernier, l'ancien lyonnais a trouvé le chemin des filets face au FC Nantes ce samedi soir (2-1) et va devoir confirmer face au Borussia Dortmund ce mercredi en Ligue des champions. L'occasion pour Barcola de faire taire les critiques sur son manque d'efficacité et de répondre indirectement à Daniel Riolo, qui avait laissé exploser sa colère après le match face à Newcastle le 28 novembre dernier.

Riolo avait allumé Barcola

« On est en Ligue des Champions, ce n’est pas un gamin. Il doit mettre les buts quand il y a des occasions. C’est tout. Arrêtez d’être indulgents. Le mec a 6 mois de compétition dans sa vie, il n’a qu’à jouer la Youth League ou les matchs de championnat. Il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau. Il a 6 mois de compétition, il a été payé 50M€… Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme » avait lâché Riolo.

« Je demande à ce qu’il me claque la bouche »