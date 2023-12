PSG : «Arrêtons le délire», Riolo hallucine avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a décidé d'innover pour affronter le FC Nantes ce samedi soir. L'entraîneur du PSG a aligné un 4-3-3 avec Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Pour Daniel Riolo, la star parisienne serait beaucoup plus efficace sur son côté gauche. Le chroniqueur souhaiterait le voir dans cette position face au Borussia Dortmund mercredi prochain.

Kylian Mbappé évoluait dans une position inhabituelle ce samedi soir. Face au FC Nantes, le joueur a pris place sur le front de l'attaque, au poste de numéro 9. Luis Enrique avait décidé de l'associer à Kang-In Lee et Bradley Barcola, positionné sur le côté gauche. « On était vraiment sur un 4-3-3 contre Nantes. Barcola jouait dans la position qui est normalement celle de Mbappé et il a plutôt fait un bon match en proposant beaucoup de solutions » a lâché Daniel Riolo sur RMC.

Riolo ne veut plus voir Mbappé en 9

Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Daniel Riolo n'a pas été convaincu par la prestation de Kylian Mbappé. Sur l'antenne de RMC , il a réclamé du changement à Luis Enrique en vue de la rencontre de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. « Luis Enrique va-t-il jouer avec Mbappé en 9? Franchement, je ne l’espère pas. Je veux Gonçalo Ramos en 9 et un mec à droite que ce soit Kang-in Lee ou Randal Kolo Muani. J’espère qu’on aura Mbappé dans sa position préférentielle et qu’on va arrêter le délire de vouloir le faire jouer 9 » a déclaré Riolo.

Kévin Diaz est du même avis