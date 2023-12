Quiz sur Bradley Barcola, buteur pour la première fois avec le PSG

Florian Barré

C’était l’une des sensations de la soirée. Le premier but de Bradley Barcola avec le Paris Saint-Germain est survenu ce samedi, au Parc des Pinces contre Nantes. Un but qui a permis aux joueurs de la capitale de s’imposer 2-1 contre les Canaris. Ainsi, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur le parcours de l’ancien Lyonnais.

Avant de sortir la semaine dernière prématurément (10’) à cause de l’expulsion de Gianluigi Donnarumma contre Le Havre, il n’avait plus été titularisé avec le PSG depuis le 29 octobre contre Brest. Depuis le début de la saison Bradley Barcola ne se contente que de bouts de match. Et si ses entrées sont souvent généreuses, l’attaquant n’avait pas encore eu l’occasion de célébrer l’un de ses buts. Désormais, c’est chose faite ! Ce samedi soir, contre le FC Nantes, Barcola a ouvert le score juste avant la pause (41’).



« C’est vraiment une fierté »