Luis Enrique annonce une «grand nouvelle» pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, le PSG annonçait l'entrée dans son capital d'Arctos Partners. QSI a donc cédé 12,5% de ses parts au fonds d'investissement américain pour environ 530M€. Cela valorise donc le club de la capitale à environ 4,25 milliards d'euros. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique confirme que c'est une excellente nouvelle pour l'avenir du PSG.

C'est désormais officiel, QSI a ouvert le capital du PSG à un autre investisseur, en l'occurrence Arctos Partners, devenu actionnaire minoritaire à hauteur de 12,5%. Pour cela, le fonds d'investissement américain a débourser 530M€. Et pour Luis Enrique, c'est une excellente nouvelle.

Le PSG boucle un deal à 28M€, c’est la douche froide https://t.co/SF3m2niUE6 pic.twitter.com/FOnkUHJmkd — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

«C’est une très grande nouvelle pour le PSG»

« Il y a sûrement des personnes plus qualifiées que moi au club pour vous expliquer les changements et les améliorations que cela représentera au sein du club. C’est en tout cas une très grande nouvelle pour le PSG », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Cela montre le potentiel du club»