Le PSG prend les devants pour son prochain achat XXL

Alexis Brunet

Le Qatar n'est plus seul maître à bord du PSG. Le fonds d'investissement américain Arctos Partners est devenu dernièrement actionnaire minoritaire du club de la capitale, en rachetant 12,5% du capital. L'arrivée de ce nouvel investisseur est une très bonne nouvelle pour le champion de France, qui va pouvoir grandir encore plus, et notamment se concentrer sur l'acquisition de son stade.

Arctos Partners va aider le PSG pour son stade

L'arrivée d'Arctos Partners est une bonne nouvelle pour le PSG, notamment pour l'acquisition de son stade d'après L’Équipe . En effet, le club de la capitale cherche à acquérir en priorité le Parc des princes, et cela pourrait coûter cher. Le fonds d'investissement américain pourra donc aider Paris dans cette quête.

Le PSG veut rester au Parc

Le PSG souhaite donc acquérir son propre stade, et dans l'idéal le Parc des princes. Le club de la capitale veut rester dans son antre historique, mais pour l'instant les négociations bloquent avec la mairie de Paris. Les autres possibilités qui s'offrent au champion de France seraient soit de déménager au Stade de France, ou bien de construire son propre stade.