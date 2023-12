Le PSG boucle «un pari» à 50M€, Luis Enrique est comblé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté pour 50M€ bonus compris l’été dernier, Bradley Barcola a inscrit son premier but avec le PSG contre le FC Nantes (2-1). Heureux pour son joueur, Luis Enrique est revenu en conférence de presse sur le « pari très clair » réalisé par le PSG avec l’attaquant de 21 ans sur le mercato.

C’est un but qui va faire du bien ! Bradley Barcola a débloqué son compteur ce samedi face au FC Nantes (2-1), lui qui doit gérer la pression d’un lourd transfert sur ses épaules. Lors du dernier mercato estival, le PSG a en effet lâché 45M€ (+5M€) de bonus à l’Olympique Lyonnais pour s’attacher les services de l’international espoirs français de 21 ans qui n’échappe déjà pas aux critiques. Après la rencontre, Luis Enrique a tenu à afficher tout le bien qu’il pensait du numéro 29.



PSG : Coup de théâtre pour ce retour surprise ? https://t.co/j4jcBBW9rG pic.twitter.com/tZSzcSYniz — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

« C’est un pari très clair quand on va chercher un joueur aussi jeune »

« C’est un pari très clair quand on va chercher un joueur aussi jeune, qui appartient à la sélection des moins de 23 ans. On l’aime beaucoup, il a déjà pas mal de minutes avec nous. Nous aimons donner de la confiance aux jeunes en leur donnant du temps de jeu. Il a été superbe. Il a été le plus décisif des joueurs dans les un contre un, il a fait un match très important et a marqué un but exceptionnel. Je suis très content pour lui. Mais il n’y a rien de nouveau », a confié l’entraîneur du PSG, relayé par Le Parisien.

« J’attendais ce but »