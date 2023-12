PSG : Mbappé a lâché un conseil à un crack

Alexis Brunet

Moussa Diaby brille actuellement avec Aston Villa. L'ancien joueur du PSG a déjà marqué quatre buts, et délivré cinq passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues. L'attaquant fait partie des joueurs les plus rapides de Premier League, et cela est notamment dû à Kylian Mbappé. Le champion du monde avait donné un précieux conseil à son ancien coéquipier.

Le PSG a toujours eu la réputation d'être l'un des meilleurs centres de formation du monde. Malheureusement, vu le nombre de stars présentes dans l'effectif parisien, il est souvent très compliqué pour les titis de s'imposer. Moussa Diaby en a notamment fait les frais, lui qui a dû s'exiler au Bayer Leverkusen, avant d'atterrir à Aston Villa cet été.

Diaby s'éclate en Premier League

Moussa Diaby a parfaitement réussi son adaptation à la Premier League. Le Français est très souvent titulaire avec Aston Villa, et les Villans brillent au classement. Ces derniers sont actuellement troisièmes du championnat, juste derrière Arsenal et Liverpool, et devant Manchester City.

Mbappé a conseillé Diaby