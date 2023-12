Zaïre-Emery : Grande nouvelle confirmée pour le PSG !

Alexis Brunet

Le 18 novembre dernier, Warren Zaïre-Emery disputait son premier match en équipe de France. Le milieu de terrain du PSG était même buteur ce soir-là, mais il se blessait sur la coupe. Le Parisien était victime d'une entorse de la cheville droite, et il devait donc s'absenter jusqu'à la fin de l'année. Mais en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a affirmé que le jeune Français était à sa disposition contre Nantes, et ce dernier fait bien partie du groupe communiqué par l'entraîneur espagnol.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery fait forte impression. Le milieu de terrain collectionne les bonnes performances, et cela a donc fini par taper dans l'œil de Didier Deschamps. Le sélectionneur a fait appel à lui lors du rassemblement de novembre, et le joueur du PSG a vécu une première cape très mouvementée.

Zaïre-Emery s'est blessé pour sa première avec les Bleus

Warren Zaïre-Emery était titulaire face à Gibraltar le 18 novembre dernier. Le joueur du PSG a fêté sa grande première par un but, mais il s'est blessé dans la foulée. Le milieu de terrain a été victime d'une entorse à la cheville, et il a donc dû quitter le rassemblement des Bleus. On annonçait alors une absence jusqu'à la fin de l'année pour le crack parisien.

Zaïre-Emery est dans le groupe pour le match contre Nantes

Warren Zaïre-Emery est un crack sur le terrain, mais visiblement aussi pour se remettre de ses blessures. Ainsi alors qu'il devait être forfait jusqu'à la fin de l'année, Luis Enrique avait annoncé en conférence de presse vendredi qu'il se sentait bien mieux, et qu'il devrait être appelé pour le match de ce week-end en Ligue 1. La bonne nouvelle a été confirmée, car WZE fait bien partie du groupe pour affronter le FC Nantes ce vendredi soir. Il ne devrait pas être titulaire, mais il pourrait entrer en jeu, afin de gratter quelques minutes avant le choc de Ligue des champions face à Dortmund.