Surprise, le PSG réussit un exploit «colossal»

Alexis Brunet

Le PSG fait désormais partie des plus grands clubs du monde. En 2011, lors de son rachat par le Qatar, ce n'était pas forcément le cas. Mais le club de la capitale a bien évolué depuis cette époque. En douze ans, la valeur du champion de France a augmenté de près de 6000%. Un chiffre colossal, qui permet aujourd'hui au PSG de s'asseoir à la table des plus grands.

Le PSG a récemment annoncé avoir accueilli Arctos Partners comme actionnaire minoritaire. Le fonds d'investissement américain a acquis 12,5% du club de la capitale, pour plus de 530M€. Des chiffres fous qui prouvent que le champion de France évolue désormais dans une autre galaxie.

La valeur du PSG a explosé

Le Parisien s'est intéressé à la valeur du champion de France. C'est simple, lors de l'achat du PSG par le Qatar, le club de la capitale avait coûté 70M€. Aujourd'hui, il serait évalué, selon Brand Finance et le magazine Forbes, a plus de 4,25 milliards d'euros. Ce qui représente une augmentation de plus de 6000%, en seulement douze ans, un exploit colossal.

Mercato : Il l’annonce, le PSG a recruté un crack ! https://t.co/9sMLKWPlfB pic.twitter.com/SWSnGLPXVl — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Le PSG s'assoit à la table des plus grands

Avec cette augmentation de plus de 6000%, le PSG peut s'asseoir à la table des plus grands. Cela peut paraître surprenant, du fait que la Ligue 1 ne soit pas le championnat le plus exposé, ou encore que le club de la capitale ne possède pas son propre stade.