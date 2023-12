PSG : Riolo réclame deux joueurs à Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG recevra le FC Nantes samedi soir en championnat, Luis Enrique devra trancher sur l'éternel débat sur meilleur profil possible à aligner au poste de buteur. Selon Daniel Riolo, Gonçalo Ramos est plus bien adapté que Randal Kolo Muani à cet effet, et l'éditorialiste de RMC réclame également la présence de Vitinha dans le onze de départ.

Qui sera aligné à la pointe de l'attaque du PSG samedi soir pour la rencontre face au FC Nantes ? Trois options s'offrent à Luis Enrique, avec Goncalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Kylian Mbappé qui a déjà prouvé qu'il pouvait également faire des merveilles dans une position axiale au PSG. Mais de son côté, Daniel Riolo a une préférence nette, et le chroniqueur l'a fait savoir jeudi soir dans l'After Foot sur RMC Sport .

Riolo vote Ramos

« Il y aura un 9 au PSG, peut-être pas un 9 stratosphérique, et je ne crois pas que Kolo Muani soit la bonne solution, mais un 9 travailleur qui va bosser dans l'ombre aussi bien pour Mbappé que pour Dembélé, façon Gonçalo Ramos. Il ne moufte pas et ne la ramène pas, mais quand il est sur le terrain, il travaille et fait un repli défensif de malade. C'est très bien », estime Riolo, qui espère également que Luis Enrique titularisera un autre international portugais du PSG.

« Des choses me paraissent évidentes... »