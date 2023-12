PSG : Riolo s'agace au sujet de Mbappé

Alexis Brunet

Lors du dernier match du PSG face au Havre, Luis Enrique avait tenté de titulariser Kylian Mbappé au poste de numéro neuf. Cela avait bien marché, car le Français avait été buteur ce jour-là. Mais selon Daniel Riolo, le champion du monde ne devrait pas évoluer dans cette position. Un joueur comme Gonçalo Ramos serait plus à même de performer à ce poste.

Tout va bien pour le PSG en Ligue 1. Les partenaires de Manuel Ugarte sont premiers au classement, et c'est aussi le cas de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 est actuellement le meilleur buteur du championnat, avec 15 buts, bien loin devant les sept réalisations d'Akor Adams.

Riolo ne veut pas de Mbappé en neuf

Kylian Mbappé enchaîne donc les buts, mais selon Daniel Riolo, il doit rester sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Au micro de l'After Foot , le journaliste a déclaré ne pas vouloir du Français au poste de numéro neuf, il préfère que cette position soit occupée par Gonçalo Ramos. « Il y aura un 9 au PSG, peut-être pas un 9 stratosphérique, et je ne crois pas que Kolo Muani soit la bonne solution, mais un 9 travailleur qui va bosser dans l'ombre aussi bien pour Mbappé que pour Dembélé, façon Gonçalo Ramos. Il ne moufte pas et ne la ramène pas, mais quand il est sur le terrain, il travaille et fait un repli défensif de malade. C'est très bien. De la même façon, je veux Vitinha au milieu. Des choses me paraissent évidentes dans cette équipe, je ne sais pas pourquoi cela doit être un laboratoire et qu'il faut toujours bricoler. »

Le verdict tombe pour un transfert au PSG https://t.co/7Ib4cmCeVE pic.twitter.com/e8svLggtdO — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Ramos et Kolo Muani se partagent le poste

Face au Havre s'est donc Kylian Mbappé qui a occupé l'axe de l'attaque parisienne, mais d'habitude Luis Enrique alterne entre deux joueurs. Le coach parisien partage le poste de numéro neuf entre Randal Kolo Muani, et Gonçalo Ramos. Pour le moment aucun des deux n'a réussi à vraiment faire l'unanimité.