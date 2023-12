PSG : Son calvaire est terminé, il sort du silence

Arnaud De Kanel

Vainqueur dans la douleur d'un valeureux FC Nantes (2-1), le PSG a pris trois points très importants. Aligné d'entrée après son match compliqué face à Newcastle puis après sa sortie prématurée face au Havre suite à l'expulsion de Gianluigi Donnarumma, Bradley Barcola a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Une fierté pour l'ancien joueur de l'OL.

Sans briller, le PSG a disposé du FC Nantes pour consolider sa place de leader du championnat à quelques jours de se déplacer à Dortmund pour rester en vie en Champions League. Et alors que Kylian Mbappé est resté muet, Bradley Barcola a de son côté réussi à faire la différence, inscrivant son premier but avec le club de la capitale.

«Je suis vraiment content parce que j’attendais ce but»

L'ancien attaquant de l'OL stoppe donc son calvaire. Ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour Barcola, vivement critiqué par Daniel Riolo notamment après la rencontre face à Newcastle et sorti dès la 10ème minute de jeu au Havre à cause de l'expulsion de Gianluigi Donnarumma. Forcément, ce but lui fait énormément de bien et il augmente son capital confiance. « C’était important de gagner, surtout avec le match qui nous attend juste après. On avait vraiment à coeur de gagner ce match. C’était un peu compliqué, mais on a réussi à marquer ces deux buts. On est contents, on voulait la victoire et on l’a eu. Personnellement, je suis vraiment content parce que j’attendais ce but. C’est vraiment une fierté de l’avoir inscrit, encore plus ici au Parc, c’est top », a confié Barcola au micro de PSG TV , avant d'expliquer son but et d'évoquer le match face à Dortmund. .

«On voulait vraiment prendre un maximum de confiance»