PSG : Mbappé dézingué, le Real Madrid se fait interpeller pour son transfert

Thibault Morlain

Aujourd’hui au PSG, Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat et si cela reste ainsi, il pourrait donc partir librement à l’issue de la saison. Forcément, on le voit alors rejoindre le Real Madrid, qui pourrait enfin avoir l'occasion de recruter le Français. Mais voilà que du côté du Brésil, on estime que recruter Mbappé ne serait pas la bonne solution.

L’avenir de Kylian Mbappé est un sujet qui fait énormément parler et le feuilleton anime encore aujourd’hui le marché des transferts. L’attaquant du PSG est en fin de contrat et alors qu’il pourrait enfin rejoindre le Real Madrid, au Brésil, on explique que Florentino Pérez devrait faire un autre choix pour son club…



« Mbappé devrait donner l’exemple »

Journaliste pour ESPN , Paulo Cobos a totalement dézingué Kylian Mbappé. Reprochant au joueur du PSG son manque d’investissement en défense, il a lâché : « Après avoir fait campagne pour se débarrasser de Neymar, on s’attendait à ce que Mbappé devienne le leader du club qui lui verse un salaire astronomique. Mais en jouant le rôle de prima donna et en se plaignant de devoir marquer ses adversaires, la star française ne fait pas seulement preuve d’un manque de professionnalisme. Avec l’âge et l’endurance nécessaire pour aider à défendre, Mbappé devrait donner l’exemple ».

« SI j’étais président du Real Madrid… »