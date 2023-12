PSG : Riolo revoit sa copie après un clash

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très remonté contre la prestation de Bradley Barcola après la dernier match de Ligue des Champions contre Newcastle, Daniel Riolo n'avait pas manqué de dézinguer l'attaquant du PSG avec des propos très offensifs. Mais le chroniqueur de l'After Foot a semblé bien plus convaincu par l'ancien joueur de l'OL samedi soir face à Nantes, et il l'a fait savoir.

Le 28 novembre dernier, le PSG était tenu en échec sur sa pelouse par Newcastle (1-1) en Ligue des Champions. Et Bradley Barcola, entré en cours de match, avait raté plusieurs grosses occasions face au but anglais, ce qui avait fait rugir Daniel Riolo sur RMC Sport : « On parle de Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l’a fait ! Il a le niveau Youth League ! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n’est pas foutu de marquer ! Barcola il en mange cinq, elles sont plus grosses que nous réunis », avait alors lâché le chroniqueur au sujet de Barcola.

Riolo a aimé Barcola contre Nantes

Mais alors que le jeune attaquant du PSG a rendu une copie plutôt convaincante samedi soir fac eau FC Nantes (2-1) en inscrivant son premier but, Riolo a changé son fusil d'épaule à son sujet dans l'After Foot : « Pour le coup, c'était vraiment un 4-3-3. Barcola jouait du côté de Mbappé, il a fait plutôt un bon match, en proposant des solutions et en provoquant. Il est très actif, mais il n'ose pas encore assez. Son match est positif. Ce 4-3-3 a ronronné. Mais les positions des joueurs ne m'ont pas convaincu. La composition du PSG, c'est un concours », a indiqué Riolo au sujet de Barcola.

« Ce but va me faire du bien »