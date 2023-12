Luis Enrique peut «tuer» une star du PSG

Alexis Brunet

Face au Havre, Gianluigi Donnarumma s'était fait exclure, suite à une sortie mal maîtrisée sur Josué Casimir. Contre Nantes, c'était donc Arnau Tenas qui gardait les cages du PSG. Normalement pour la rencontre face au Borussia Dortmund, l'Italien devrait retrouver sa place, mais plusieurs voix s'élèvent pour exiger une titularisation de l'Espagnol. Selon Daniel Riolo, si Luis Enrique opte pour ce choix, il peut totalement perdre Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma n'est pas dans la meilleure période de sa carrière actuellement. Le portier italien collectionne les boulettes avec le PSG dernièrement. Face au Havre, il avait été exclu en début du match, suite à une sortie dangereuse et mal maîtrisée sur l'attaquant havrais, Josué Casimir. Le numéro un dans la hiérarchie des gardiens parisiens a donc dû être écarté pour la rencontre face au FC Nantes, et c'est Arnau Tenas qui l'a remplacé.

Arnau Tenas assure l'intérim dans les buts parisiens

Arnau Tenas avait disputé son premier match avec le PSG face au Havre. L'Espagnol avait livré une prestation solide, n'encaissant pas de buts, et permettant donc à son équipe de repartir avec les trois points. Contre le FC Nantes, il a moins brillé, encaissant notamment un but sur corner. Mais certains observateurs ont été satisfaits de ses performances, et ils invitent même Luis Enrique à le titulariser contre le Borussia Dortmund.

Donnarumma ou Tenas contre Dortmund ?