Le prochain phénomène du PSG déjà identifié ?

Arnaud De Kanel

Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne recrutera pas spécialement au poste d'arrière gauche cet hiver. Pour autant, le club de la capitale compte boucler au moins un transfert. Ces derniers jours, la rumeur Gabriel Moscardo revient avec insistance. Comparé à Casemiro, le Brésilien de 18 ans pourrait devenir le prochain phénomène du PSG.

Le mercato hivernal approche à grands pas et le PSG compte à nouveau l'animer. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale compte signer un nouveau joueur cet hiver. Après avoir supervisé un latéral gauche en la personne de Mathias Oliveira, les dirigeants se sont ravisés et ils ne font plus de ce poste une obsession. Luis Campos a tout de même les yeux tournés vers l'Amérique du Sud puisqu'il supervise depuis plusieurs semaines maintenant un jeune brésilien nommé Gabriel Moscardo.

Transferts : Le PSG a raté un «phénomène» https://t.co/0OjpiII1Bg pic.twitter.com/JbtUwTzo1z — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

Moscardo bientôt au PSG ?

Le milieu de terrain de 18 ans a tout pour devenir le nouveau phénomène du PSG. Reste plus qu'à le recruter désormais. Alors que le championnat vient de se terminer au Brésil, il en a profité pour répondre aux rumeurs. « On parle beaucoup de mon avenir, mais je suis très reconnaissant de porter ce maillot, je suis très heureux. C'est un grand club, j'y suis depuis mon enfance. Porter ce maillot est très gratifiant. Je laisse ces rumeurs à mon agent, je vis ma réalité. Ma réalité, c'est de rejoindre le Corinthians en janvier », a déclaré Moscardo. Et côté PSG, Luis Campos a également fait une annonce à son sujet.

«Le PSG est obligé d’être informé de tous les grands talents»