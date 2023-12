Annoncé au PSG, Mourinho se lâche sur son avenir

Axel Cornic

En fin de contrat avec l’AS Roma, José Mourinho est annoncé aux quatre coins de l’Europe et notamment au Paris Saint-Germain, où il pourrait retrouver un Luis Campos dont il est très proche. En conférence de presse ce samedi, le Portugais ne s’est fermé aucune porte pour son avenir.

Régulièrement lié au PSG depuis le début du projet QSI, José Mourinho est l’un des gros dossiers du moment. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et les supporters de l’AS Roma ont clairement annoncé leur souhaite de le voir rester.

« Est-ce je signerai les yeux fermés une prolongation de contrat ? C'est une question hypothétique car on ne m'a rien pas proposé »

Présent en conférence de presse ce samedi, le Special One a comme souvent sur manier à la perfection la langue de bois. « Est-ce je signerai les yeux fermés une prolongation de contrat ? C'est une question hypothétique car on ne m'a rien pas proposé. Je n'aime pas répondre à des questions hypothétiques » a déclaré José Mourinho.

« La relation est bonne, mais si vous me demandez si nous avons parlé du futur, la réponse est non »