Un joueur du PSG attaqué par Mourinho, il sort du silence

Très remonté après le match nul en Ligue Europa entre l’AS Roma et le Servette FC (1-1), José Mourinho a poussé un coup de gueule à l’encontre de certains de ses joueurs. Plusieurs médias en Italie ont laissé entendre que l’une de ses cibles n’était autre que Renato Sanches, actuellement prêté par le Paris Saint-Germain et pas vraiment en réussite depuis le début de la saison.

Recruté sous les indications de Luis Campos lors de l’été 2022, Renato Sanches n’a pas connu le succès attendu au PSG et après seulement une saison, il a été poussé vers la sortie. La solution est venue d’un prêt à l’AS Roma, qui ne semble toutefois pas réussir au milieu portugais.

« Désormais, il y aura des gens qui n'iront sur le terrain que lorsque les autres seront morts »

Handicapé par les blessures, Renato Sanches n’a que peu joué avec les Giallorossi et quand il a pu le faire, il n’a pas été transcendant. D’ailleurs, en Italie on assure que le récent tacle de José Mourinho en conférence de presse, étaient en partie adressé au joueur du PSG. « Désormais, il y aura des gens qui n'iront sur le terrain que lorsque les autres seront morts. Quelqu'un a raté une opportunité cette fois... » a lancé le Special One .

« C'est une perte de temps de croire que je vais donner les noms des joueurs dont je parlais l'autre soir »