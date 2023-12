Le PSG touche au but pour ce crack à 25M€, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Après avoir dynamité le mercato estival il y a quelques mois, le PSG s’apprête à boucler une nouvelle arrivée dès janvier. Grand talent brésilien, Gabriel Moscardo, 18 ans, se rapproche de jour en jour du club parisien. Un dossier dans lequel le PSG a doublé de grosses équipes, alors qu’un prétendant de dernière minute vient d’être révélé dans ce dossier. Explications.

Le mercato hivernal approche à grands pas. Ainsi, beaucoup s’interrogent sur les plans du PSG en janvier prochain. À ce sujet, le10sport.com a pu vous révéler en exclusivité début novembre, l’arrivée d’une recrue qui ne serait pas un latéral gauche. Depuis quelques jours, un premier nom semble se distinguer côté parisien, en la personne de Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain brésilien de 18 ans, évoluant actuellement à Corinthians.

PSG : Dembélé pointé du doigt, Luis Enrique dénonce un problème https://t.co/wLAuCHDVhb pic.twitter.com/sYeZ9ejaKf — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Le PSG a battu des cadors sur le mercato

Selon les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, le PSG est d’ailleurs très avancé dans ce dossier, tandis que le conseiller sportif parisien Luis Campos s’est rendu au Brésil ce week-end afin d’avancer dans les négociations. Si le PSG touche au but quant à la signature de Gabriel Moscardo, la direction peut se réjouir. Et pour cause, Paris a doublé de nombreux cadors dans cette opération, alors que Chelsea, ou encore le FC Barcelone s’étaient montrés intéressés par le milieu défensif brésilien.

Arsenal a également courtisé Gabriel Moscardo