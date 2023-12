Mourinho détruit en direct un joueur du PSG

Axel Cornic

Comme avec Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain a décidé d’envoyer Renato Sanches vers l’AS Roma lors du dernier mercato estival. Il faut dire que le Portugais n’y arrivait pas au PSG, notamment handicapé par des nombreux pépins physiques. Et ça ne va pas mieux en Italie, avec José Mourinho qui semble commencer à s’agacer…

La Serie A a souvent aidé le PSG a résoudre ses problèmes ces dernières années et cela une nouvelle fois été le cas cet été. Aux prise avec une longue liste d’indésirables, Luis Campos a réussi à boucler un prêt à l’AS Roma pour Renato Sanches, avec une option d’achat automatique à 11M€ s’il dispute 55 % des matchs et de 14M€, s’il en dispute 75 %.

Mercato : Le PSG ouvre la porte à un départ https://t.co/8A41mPcsYc pic.twitter.com/bVlB0B0mFz — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Renato Sanches de retour, mais...

Sauf que pour le moment, on est très loin de ce pourcentage ! Renato Sanches n’a en effet disputé que sept rencontres sur les 18 possibles depuis le début de la saison, notamment à cause de problèmes musculaires à une cuisse. Il a fait son grand retour ce jeudi pour le match de Ligue Europa entre l’AS Roma et le Servette FC (1-1), mais sa prestation ne semble pas avoir ravi José Mourinho, qui n’a jamais mâché ses mots en parlant du joueur du PSG.

« Désormais, il y aura des gens qui n'iront sur le terrain que lorsque les autres seront morts »