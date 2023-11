Le plan de Mourinho révélé pour sa prochaine équipe ?

Thomas Bourseau

José Mourinho ne devrait pas prolonger son contrat à la Roma. L’entraîneur italien n’aurait pas l’ambition de rempiler au sein du club de la Louve et viserait le poste de sélectionneur du Brésil. Une position pour laquelle Carlo Ancelotti semblerait être le grand favori. Mourinho pourrait bien avoir mis en place un plan machiavélique.

José Mourinho sera en fin de contrat à l’issue de la saison à la Roma. D’après les informations de Calciomercato.com , les relations seraient froides entre la direction de la Roma et The Special One depuis le refus des hauts représentants du club de la Louve d’incorporer Francesco Totti dans l’organigramme des Giallorossi .

«Il est parfait pour le Real, et le Real est parfait pour lui»

Invité à s’exprimer sur son avenir, José Mourinho a récemment annoncé ne pas avoir eu de nouvelles de la part de ses dirigeants au sujet d’un renouvellement de contrat. En outre, le technicien portugais s’est confié sur la situation de Carlo Ancelotti au Real Madrid qui est également contractuellement lié que jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Pour la Rai , Mourinho a tenu le discours suivant. « Je suis sûr qu’au moindre geste de Florentino, Carlo restera. Il est parfait pour le Real, et le Real est parfait pour lui. Moi, en tant que Madridista, avec un cœur blanc et en tant qu’ancelottista, j’espère que la saison se passera de manière fantastique et que la saison prochaine, Carlo sera là, parce qu’il est l’entraîneur parfait pour le Real Madrid ».

Mourinho, Zidane… Le plan du Real Madrid est dévoilé https://t.co/hFBaPALEmO pic.twitter.com/g3Dpli9bEB — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Mourinho lorgne la sélection brésilienne