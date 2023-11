Le PSG le bloque, deux transferts tombent à l’eau

Thibault Morlain

D'abord prêté à Toulouse lors de la saison 2013-2014, Clément Chantôme a fini par quitter définitivement le PSG, son club formateur, en 2015. L'ex-milieu de terrain s'est alors envolé pour les Girondins de Bordeaux. Mais voilà que le départ de Chantôme aurait pu intervenir bien avant. C'était finalement sans compter sur le PSG, qui, a deux reprises, a refusé de lâcher son joueur.

Formé au PSG, Clément Chantôme a réussi à se faire une place au sein du club de la capitale entre 2006 et 2015. Mais voilà que la carrière de l'ex-international français (1 sélection) aurait pu être différente. Alors que Chantôme totalise 249 matchs sous le maillot du PSG, ce nombre aurait pu être inférieur s'il avait fait ses valises quand il en avait l'opportunité. A plisieurs reprises, l'ex-Parisien avait la possibilité et l'envie de s'en aller. Problème, la porte était fermée à double tour côté PSG.

« Je rencontre Wenger plusieurs fois »

Dès l'été 2008, Clément Chantôme aurait notamment pu quitter le PSG. Alors courtisé par Arsène Wenger et Arsenal, il explique pour Colinterview : « A ce moment-là, j’ai Arsenal. Je rencontre Wenger plusieurs fois, je le rencontre même la semaine juste avant Sochaux. Il voulait que je vienne Arsenal. La saison se termine, ils appellent le président, qui était Sébastien Bazin, sauf qu’il a dit qu’il venait de perdre Pauleta et que j’étais la bonne satisfaction de la saison. Il a dit non, c’était hors de question. Ils m’ont bloqué. J’étais l’idée de partir à Arsenal ? C’est compliqué de pas écouter. A ce moment-là, t’as encore Thierry Henry qui est au top, c’était Arsenal qui était top ».

« Hors de question que tu partes »