Voilà pourquoi ce transfert du PSG a viré au flop

Du côté du PSG, les transferts réalisés ne sont pas tout le temps des succès. Et quand il s'agit de parler des flops à Paris, le nom de Mateja Kezman revient très vite. Le Serbe n'a clairement pas été en réussite sous le maillot du PSG. Alors que cela a même viré au fiasco, Clément Chantôme, qui jouait à Paris à l'époque, est revenu sur le cas Kezman.

En 2008, Mateja Kezman débarque au PSG en provenance de Fenerbahce, précédé d'une grosse réputation de serial buteur. D'abord prêté puis transféré à Paris, le Serbe n'a jamais convaincu dans la capitale française. Mais comment expliquer un tel échec ? Clément Chantôme a peut-être la réponse.

« Il avait du mal »

Ayant côtoyé Mateja Kezman au PSG, Clément Chantôme est revenu sur l'échec du Serbe. « Pourquoi ça a pas fonctionné avec Kezman ? C’est un mystère, je ne sais pas du tout. Même à l’entraînement c’était compliqué. Je pense qu’il était en fin de carrière. Il avait du mal. On va pas se mentir. La Ligue 1, c’est physique. Et je pense pour Kezman, ce n’était pas le championnat qui lui fallait », explique-t-il pour Colinterview .

« Il a fait de la merde, mais... »