Fiasco total à l’OM, il réclame une folie sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques mois après la fermeture du mercato estival, le premier bilan des recrues de l’OM n’est pas vraiment reluisant. Au point que Rolland Courbis estime que Pablo Longoria doit absolument recruter deux attaquants lors du mercato d’hiver qui ouvrira le 1er janvier prochain.

Durant le précédent mercato estival, l’OM n’a pas chômé pour renforcer son secteur offensif. Ainsi, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa sont venus épauler Vitinha. Problème, aucun d’entre eux ne donne satisfaction depuis le début de saison et le secteur offensif de l’OM est donc pointé du doigt, encore plus après le nul à Strasbourg (1-1). Le recrutement de Pablo Longoria peine ainsi à convaincre Rolland Courbis qui pousse un gros coup de gueule et réclame des renforts en vue du mercato d’hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier.

OM : Le départ de Gattuso déjà acté ? https://t.co/pudZqbUo8r pic.twitter.com/LQ6SVZnA6K — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Courbis fracasse les attaquants de l’OM

« Les trois défenseurs centraux, on a déjà vu pire, les latéraux, ça va, le milieu de terrain OK, Harit ça passe après le trio qui a démarré le match contre Strasbourg, si tu me demandes de lui donner une note, par politesse je ne te la donne même pas », lance l’ex-Marseillais au micro de RMC , avant de poursuivre et d’annoncer que l’OM a besoin d’au moins deux renforts au mois de janvier.

«Au mercato d’hiver il faut au minimum deux renforts»