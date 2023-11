Transfert à 35M€, le PSG a doublé tout le monde

Pierrick Levallet

Lors de l'été 2022, Hugo Ekitike avait plusieurs options pour son avenir. L'attaquant de 21 ans, qui a fini par signer au PSG, était notamment dans le viseur de Newcastle. Un accord avait d'ailleurs été trouvé entre le Stade de Reims et les Magpies. Mais le club de la capitale a finalement doublé le pensionnaire de Premier League dans ce dossier.

En 2022, le PSG a changé sa méthode de recrutement. Le club de la capitale misait désormais sur de jeunes joueurs impliqués dans le projet. Dans cette optique, les dirigeants parisiens faisaient venir Hugo Ekitike - qui sortait d’une saison intéressante au Stade de Reims - en prêt assorti d’une option d’achat de 35M€. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour l’attaquant de 21 ans, poussé vers la sortie seulement un an après son arrivée. Pourtant, le PSG avait doublé tout le monde pour lui mettre la main dessus.

Ekitike a joué la montre pour le PSG

Pour Caught Offside , le journaliste Ben Jacobs a révélé que le Stade de Reims avait initialement accepté l’offre de Newcastle pour Hugo Ekitike en 2022. Mais désireux d’attendre Luis Campos et le PSG, l’attaquant de 21 ans a joué la montre. Alors que les Magpies avaient été laissés sans réponse, le club de la capitale a finalement débarqué dans le dossier et a raflé la mise. Désormais, Hugo Ekitike doit sans doute regretter de ne pas être allé en Premier League plus tôt.

Newcastle va revenir à la charge ?

L’ancien Rémois vit un calvaire dans la capitale. Écarté du reste du groupe, Hugo Ekitike serait désormais ouvert à un départ en janvier. Newcastle pourrait notamment revenir à la charge. Mais le pensionnaire de Premier League ne devrait proposer qu’un prêt, certainement accompagné d’une option d’achat. Reste à voir si cela sera suffisant pour convaincre le PSG, qui privilégierait une vente.