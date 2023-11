Mercato : Le PSG prépare un transfert à 40M€

Pierrick Levallet

Écarté par le PSG depuis cet été, Hugo Ekitike vit un enfer dans la capitale. L'attaquant de 21 ans n'a disputé que huit petites minutes sous les ordres de Luis Enrique et n'est plus apparu sous le maillot parisien depuis le 12 août dernier. La direction parisienne n'en veut plus, et préparerait déjà son transfert.

Si le PSG a pu se débarrasser de plusieurs de ses indésirables cet été, le club de la capitale n’a néanmoins pas pu faire partir Hugo Ekitike. Après une première saison délicate chez les Rouge-et-Bleu, l’ancien attaquant du Stade de Reims n’était plus vraiment désiré. La direction du PSG souhaitait donc le faire partir.

Ekitike ne va pas s'éterniser au PSG

Mais à l’issue du mercato, Hugo Ekitike est finalement resté. Le PSG a alors décidé de l’écarter. Depuis le début de saison, le buteur parisien n’a disputé que huit petites minutes sous les ordres de Luis Enrique. Hugo Ekitike n’a plus joué depuis le 12 août dernier (0-0 contre Lorient). D’ailleurs, son avenir ne semble plus vraiment s’écrire au PSG.

Le PSG en réclame 40M€