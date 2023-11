Le PSG a pris une grande décision pour cette recrue

Pierrick Levallet

Après un début de saison canon, Marco Asensio s'est éloigné des terrains pendant plus de deux mois en raison d'une blessure au pied. Mais désormais, le joueur de 27 ans semble être en pleine possession de ses moyens et est à la disposition de Luis Enrique. Toutefois, le PSG ne préfère pas précipiter son retour.

Lors de ce mercato estival, le PSG a accueilli plusieurs renforts offensifs. Le club de la capitale s’est notamment attaché les services de Marco Asensio, libre après son départ du Real Madrid. Et très rapidement, le joueur de 27 ans s’est montré décisif (deux buts et une passe décisive en trois rencontres disputées).

Asensio est enfin à la disposition de Luis Enrique

Cependant, sa blessure au pied survenue pendant la trêve internationale de septembre a mis un coup d’arrêt à son bon début de saison. Alors qu’il était au départ annoncé indisponible que jusqu’à la fin du mois, Marco Asensio a mis plus de deux mois à revenir avec le reste du groupe du PSG. Désormais, l’ailier polyvalent semble être en pleine possession de ses moyens.

Le PSG a préféré le préserver