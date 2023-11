PSG : Une date est fixée pour le retour de cette star

Amadou Diawara

Touché aux ischio-jambiers depuis le choc entre le Brésil et l'Argentine ce mercredi, Marquinhos était forfait pour le duel face à l'AS Monaco deux jours plus tard. S'il a repris la course à l'entrainement ce dimanche, le capitaine du PSG ne devrait pas être apte pour affronter Newcastle mardi soir en Ligue des Champions. Toutefois, Marquinhos pourrait être de retour dimanche prochain face au Havre.

Lors de la dernière trêve internationale, le PSG a perdu Marquinhos. En effet, le défenseur brésilien s'est blessé aux ischio-jambiers. Alors que le PSG a annoncé une absence de dix jours, Marquinhos était absent face à l'AS Monaco ce vendredi soir.

Marquinhos a repris la course avec le PSG

S'il a repris la course ce dimanche, Marquinhos ne devrait pas pour autant être présent face à Newcastle ce mardi soir en Ligue des Champions. D'après Le Parisien , le capitaine du PSG a suivi un programme individualisé lors de la dernière séance d'entrainement du club. Toutefois, Marquinhos serait encore trop juste pour disputer la cinquième journée de la phase de groupes en C1 .

Marquinhos de retour contre Le Havre ?