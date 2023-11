PSG : Dembélé se fait interpeller par un ancien de l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de son premier but sous les couleurs du PSG vendredi soir face à l'AS Monaco, Ousmane Dembélé est donc libéré d'un poids. Et Bixente Lizarazu, ancien latéral gauche de l'équipe de France, du Bayern Munich et de l'OM, fait passer un message à l'attaquant parisien sur son efficacité offensive.

La malédiction est enfin vaincue pour Ousmane Dembélé ! Muet devant le but depuis son transfert au PSG cet été, l'attaquant de l'équipe de France a enfin débloqué son compteur vendredi soir lors du match de championnat face à l'AS Monaco (5-2), au Parc des Princes.

Dembélé rejoint Mbappé au PSG et jubile https://t.co/vwFGsb1kpr pic.twitter.com/2peVUxwYsN — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

« Ça fait plaisir »

Vendredi soir, au micro de Prime Video , Dembélé ne dissimulait pas son soulagement d'avoir enfin marqué avec le PSG : « Ça fait plaisir de marquer de la sorte, effectivement. Je ne me suis pas posé de question. J’ai décidé de tirer fort, même si ça me réussit pas souvent. Là, c’est rentré. C’est bien. Je suis content », lançait l'attaquant tricolore, qui sera forcément attendu au tournant dans les semaines à venir.

« Il faut qu'il soit décisif, c’est la base »