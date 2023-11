Ousmane Dembélé annonce du lourd au PSG

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a enflammé le mercato. Le club de la capitale s’est attaché les services d’une bonne dizaine de joueurs, dont Ousmane Dembélé, afin de se renforcer. Un temps critiqué pour son manque d’efficacité devant le but, l’ailier de 26 ans est peu à peu en train de mettre tout le monde d’accord chez les Rouge-et-Bleu.

Ousmane Dembélé régale au PSG

Très loin d’être inutile dans le onze de Luis Enrique, Ousmane Dembélé se veut très remuant sur son côté. L’international français est le joueur qui crée le plus d’occasions en Europe d’après le CIES. Et ce vendredi, le champion du monde a ouvert son compteur but avec classe contre l’AS Monaco. Ousmane Dembélé s’attend d’ailleurs a faire encore mieux dans les semaines à venir.

«Je monte petit à petit en puissance»