PSG : Surprise, Dembélé fait mieux que Mbappé

Lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a rejoint Kylian Mbappé au PSG. S'il n'a toujours pas réussi à inscrire le moindre but sous les couleurs parisiennes, l'ancien attaquant du FC Barcelone se montre tout de même particulièrement créatif. D'ailleurs, selon une étude, Ousmane Dembélé serait le joueur qui provoque le plus d'occasions de but actuellement.

Après six années passées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé s'est engagé en faveur du PSG, où il a pu retrouver son pote Kylian Mbappé. Depuis son arrivée à Paris, le nouveau numéro 10 de Luis Enrique n'a pas perdu ses qualités de percussion et d'élimination. Toutefois, Ousmane Dembélé peine à se montrer réaliste devant les cages adverses. En effet, l'attaquant de 26 ans n'a pas inscrit le moindre but depuis sa signature au PSG. Mais heureusement pour le club de la capitale, Ousmane Dembélé a tout de même délivré quatre passes décisives, se montrant d'ailleurs particulièrement créatif en cette saison 2023-2024.

Zaïre-Emery fait comme Mbappé, le PSG peut jubiler https://t.co/tkgiX30mlb pic.twitter.com/QkV9TlzL0u — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Dembélé est le joueur le plus créatif

Comme rapporté par The Daily Mail , l'observatoire du football CIES a fait une nouvelle étude sur les footballeurs en activité. En développant un indice spécifique, l'organisation a désigné qui était le joueur le plus créatif du monde actuellement. En d'autres termes, le footballeur qui provoquait le plus d'occasions. Pour en revenir à cet indice, il serait calculé en fonction du nombre de passes clés menant à une occasion et des passes décisives attendues toutes les 90 minutes. Ce résultat étant ensuite ajusté en fonction du niveau du match. Une rencontre de Premier League ayant plus de poids qu'un duel de Championship par exemple.

Mbappé est classé 4ème

Ainsi, d'après cette étude, Ousmane Dembélé serait le joueur le plus créatif du monde, devant son coéquipier au PSG et en équipe de France Kylian Mbappé (4ème, 15 buts et 4 passes décisives), ou encore Mohamed Salah (6ème, 12 buts et 3 passes décisives).



Le top 10 du CIES : Ousmane Dembélé (PSG, 2.36), Leroy Sané (Bayern, 1.92), Nico Williams (Athletic, 1.89), Kylian Mbappé (PSG, 1.87), Moussa Diaby (Aston Villa, 1.74), Mohamed Salah (Liverpool, 1.70), Franck Honorat (Mönchengladbach, 1.70), Maximiliano Nunez (Potosi, 1.69), Inaki Williams (Athletic, 1.68) et Magnus Wolff Eikrem (Molde, 1.65).