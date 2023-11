Polémique à l’étranger, le boss du PSG reçoit un message inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il fait taire les critiques au PSG avec un mercato estival rondement mené, Luis Campos est désormais au cœur de la polémique en Espagne, où il est également conseiller sportif du Celta de Vigo. En effet, son absence au quotidien ne cesse d'être commentée, et même Rafael Benitez interpelle le dirigeant portugais.

Conseiller sportif du PSG depuis 2022, Luis Campos a une particularité, à savoir celle d'occuper la même fonction au Celta de Vigo. Une double casquette qui a d'abord largement été commentée à Paris où le dirigeant portugais a notamment raté ses deux premiers mercatos, mais il s'est rattrapé l'été dernier avec un recrutement rondement mené et un effectif largement remanié. Par conséquent, dans le même temps, Luis Campos s'est éloigné de ses fonctions au Celta de Vigo.

Benitez interpelle Campos

Une situation qui crée la polémique en Espagne, d'autant plus que le Celta de Vigo traverse une crise de résultat et se retrouve en grande difficulté dans la course au maintien. Dans une interview accordée à AS , Rafael Benitez a été interrogé sur l'absence au quotidien de Luis Campos. Mais le coach du Celta refuse de s'attarder sur le sujet. « Je me concentre sur ce que nous avons et je parle tous les jours avec Juan Carlos Calero », balaye-t-il avant de revenir sur les coulisses de son arrivée.

«Luís Campos m'a expliqué qu'il voulait faire un beau pro