PSG : Le Real Madrid prêt à oublier Mbappé, la révélation de Riolo

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est l’un des sujets du moment ! Magré sa réintégration, il n’a en effet toujours pas réglé sa situation contractuelle et si les choses ne changent pas très vite, le scénario catastrophe pourrait se confirmer pour le Paris Saint-Germain, avec un départ libre en juin 2024. Mais pour aller où ?

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? A bientôt 25 ans, la star française se retrouve à un tournant important de sa carrière, puisqu’il pourrait quitter le PSG. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et pour le moment, une prolongation ne semble pas être au programme.

L’Espagne veut tourner la page Mbappé

La piste Real Madrid est évidemment l’une des plus commentées pour Mbappé, mais le vent semble avoir tourné. Plusieurs médias de l’autre côté des Pyrénées assurent que les Merengue auraient oublié l’attaquant du PSG pour se concentrer sur d’autres pistes, notamment Jamal Musiala du Bayern Munich.

« Le Real Madrid ? Je pense qu’on a foutu le livre à la poubelle »