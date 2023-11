PSG : Mbappé renonce à 80M€, c'est totalement validé

Jean de Teyssière

Cet été, Kylian Mbappé avait déclenché l'ire du président du PSG, NasserAal-Khelaïfi lorsqu'il avait annoncé ne pas vouloir prolonger avec le club parisien jusqu'en juin 2025 et qu'il souhaitait partir librement en 2024. Avec le contrat signé par Mbappé en 2022, il était même question qu'il touche 80M€ de primes cette année. Devant le refus du PSG de le laisser jouer, le numéro 7 parisien a refusé de toucher cette somme, ce qui plaît à Jérôme Rothen.

L'été tumultueux de Kylian Mbappé avec le PSG n'a pas accouché sur une grande décision mais les concessions des uns et des autres ont permis à Mbappé de pouvoir jouer avec son équipe cette saison. Ce n'était pas gagné au départ, le PSG voulant le vendre ou ne pas le faire jouer s'il échouait à faire partir le Bondynois, arrivé en 2017. Mais Kylian Mbappé a fait le premier pas en avant pour une réconciliation, passant à côté d'une somme XXL.

Mbappé refuse de toucher sa prime de 80M€

Du jour au lendemain, les choses ont changé pour Mbappé. D'abord en tribunes lors du premier match face au FC Lorient (0-0), le Bondynois a ensuite été réintégré au groupe de Luis Enrique. Selon RMC Sport , ce rapprochement a été possible après le refus de Mbappé de toucher plusieurs primes, allant jusqu'à 80M€...

Kylian Mbappé va mettre fin à une polémique ? https://t.co/3iQM8vavQ2 pic.twitter.com/SpbGO1zG6k — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«C’est déjà beau d’avoir fait ça pour rejouer au football.»