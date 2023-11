PSG : Zaïre-Emery change d’équipe et reçoit un conseil

Jean de Teyssière

Capitaine de l'équipe de France espoirs depuis la nomination de Thierry Henry à ce poste, Warren Zaïre-Emery est déjà monté en gamme puisque Didier Deschamps l'a appelé en équipe de France. Il pourrait d'ailleurs battre le record de précocité d'Eduardo Camavinga s'il joue lors de ce rassemblement. Mais ce qui le motive, c'est d'y rester le plus longtemps possible et Thierry Henry lui a donné un conseil en ce sens.

L'ascension continue pour Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du PSG a été appelé par Didier Deschamps avec l'équipe de France a fait la découverte de Clairefontaine en début de semaine. Le jeune milieu de 17 ans est heureux d'être présent mais est aussi conscient du travail qu'il aura à accomplir pour y rester.

Henry heureux pour Zaïre-Emery

Présent en conférence de presse ce jeudi, Warren Zaïre-Emery s'est exprimé sur son arrivée en équipe de France A et du conseil glissé par son ex-sélectionneur chez les espoirs, Thierry Henry : « Il était très content pour moi. Il m'avait dit une chose: le plus important, ce n'est pas d'y être mais d'y rester. »

«Je travaille tous les jours pour y rester»