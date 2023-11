La «secte» du PSG, Zaïre-Emery reçoit un hommage amusant

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France compte un nouveau joueur issu du centre de formation du PSG dans ses rangs en la personne de Warren Zaïre-Emery. Et Adrien Rabiot ne manque pas d'ironiser à ce sujet en parlant des nombreux titis qui sont présents chez les Bleus en ce moment.

À 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery s'apprête à découvrir l'équipe de France, et le jeune milieu de terrain du PSG devrait même profiter des absences d'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga pour être titulaire samedi soir face à Gibraltar, à Nice. Il vient d'ailleurs compléter une liste amusante de titis issus du centre de formation du PSG chez les Bleus.

Zaîre-Emery et la colonie parisienne

En effet, en plus de Zaïre-Emery, l'équipe de France compte également dans ses rangs Mike Maignan, Alphonse Areola, Kingsley Coman ainsi qu'Adrien Rabiot comme joueurs formés au PSG. Et le milieu de terrain de la Juventus Turin a d'ailleurs ironisé à ce sujet dans un entretien accordé à Canal + .

« On est une confrérie, une secte »