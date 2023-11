Zaïre-Emery fait comme Mbappé, le PSG peut jubiler

Jean de Teyssière

La trajectoire de Warren Zaïre-Emery ressemble en quelques points à celle de Kylian Mbappé. Déjà, les deux joueurs parisiens ont choqué par leur précocité. Mbappé enfilait les buts comme des perles lors de sa première saison avec l'AS Monaco, avant de continuer sur sa lancée depuis six saisons maintenant. Zaïre-Emery ne joue évidemment pas au même poste que son coéquipier parisien, même s'il choque par ses performances de haut vol, à seulement 17 ans. Le point commun entre les deux hommes réside également dans leur entourage...

Il suffit de voir la façon dont s'exprime Warren Zaïre-Emery pour s'apercevoir que le jeune milieu de terrain du PSG fait preuve d'une grande maturité. A titre de comparaison, il pourrait être comparé aux débuts de Kylian Mbappé dans l'exercice de l'interview, qui apportait un côté rafraîchissant. Si Zaïre-Emery continue de collectionner les points communs avec le capitaine de l'équipe de France, le futur du PSG risque d'être radieux.

Zaïre-Emery, précoce comme Mbappé

En ce début de saison, Warren Zaïre-Emery ne semble pas s'être fixé de limite. Appelé en équipe de France espoirs par Thierry Henry, le nouveau sélectionneur lui a directement donné le brassard de capitaine, en signe de confiance. Avec le PSG, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations de très haut niveau, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, au point d'être très vite devenu un incontournable de Luis Enrique. Puis, cette convocation avec l'équipe de France et, peut-être, sa première sélection ce samedi. A seulement 17 ans, lui non plus n'a pas le temps pour le temps.

L'entourage de WZE, comparable à celui de Mbappé