Insulté en plein match, Messi recadre sèchement un joueur du PSG

Comme attendu, le match opposant l'Argentine à l'Uruguay a été bouillant. Et si les hommes de Marcelo Bielsa se sont imposés sur la pelouse de La Bombonera grâce à des buts de Ronald Araujo et Darwin Nunez. Mais c'est bien Manuel Ugarte qui s'est fait remarquer. Et cela n'a pas plu à Lionel Messi qui a recadré le joueur du PSG.

En Amérique du Sud, plusieurs chocs son bouillants et celui opposant l'Argentine à l'Uruguay en est un, surtout lorsque le match se déroule à La Bombonera comme ce fut le cas dans la nuit de jeudi à vendredi. Les hommes de Marcelo Bielsa ont d'ailleurs réussi une très belle performance en faisant tomber les Champions du monde en titre pour la première fois depuis leur défaite contre l'Arabie Saoudite en novembre dernier lors du premier match du Mondial au Qatar. Les buts de Ronald Araujo et Darwin Nunez ont permis aux hommes de Marcelo Bielsa de s'imposer 2 à 0.

Messi : Le geste surréaliste d’un joueur du PSG ! https://t.co/qnvLsORJMP pic.twitter.com/sIMNmmhJVc — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

«S*ceur de Messi», Ugarte recadre De Paul en plein match

Mais c'est un autre uruguayen qui a fait parler de lui. En effet, après une faute sur Lionel Messi, Manuel Ugarte a vu arriver sur lui plusieurs argentins pour défendre leur capitaine, à commencer par Rodrigo De Paul, considéré comme l'un des principaux lieutenants de Lionel Messi. Mais le joueur du PSG ne s'est pas laissé faire, qualifiant le milieu de terrain de l'Atlético de « s*ceur de Messi », le tout accompagné d'un geste obscène. Et cela n'a pas plu à Lionel Messi.

«Je préfère ne pas dire ce que je pense»