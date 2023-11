PSG : Dembélé a humilié un joueur de Deschamps

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé aura fait patienter les fans du PSG pour débloquer son compteur but. Cependant, au vu de la beauté de sa première réalisation, cela valait le coup d’attendre. En parallèle, les performances d’Ousmane Dembélé sont telles depuis le début de saison que Daniel Riolo a tenu à rappeler que Theo Hernandez avait été en difficulté avec le Milan AC.

Le 24 novembre 2023 restera dans la mémoire d’Ousmane Dembélé qui a en cette date d’un jour de match face à l’AS Monaco, inscrit le premier but en tant que joueur du PSG. La recru estivale arrivée du FC Barcelone aura été à plusieurs reprises malchanceux en touchant les montants lors de certaines tentatives.

Ousmane Dembélé ouvre son compteur but au PSG

Et après un but refusé pour hors-jeu face au Milan AC le 25 octobre dernier, Ousmane Dembélé a inscrit son premier but pour le Paris Saint-Germain lors du festival de buts face à Monaco au Parc des princes (5-2). Une nouvelle fois très remuant sur son côté droit avec Achraf Hakimi, Dembélé a impressionné Daniel Riolo.

«Theo Hernandez ? Quand il est venu au Parc il a mangé le gazon»