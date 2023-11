Une star du PSG présente ses excuses

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir contre l'AS Monaco, Gianluigi Donnarumma a commis une erreur qui a permis aux Monégasques d'égaliser. Néanmoins, cela n'a pas eu de conséquence puisque le PSG s'est finalement imposé au Parc des Princes (5-2). Mais après le match, le portier italien a fait son mea culpa, présentant ses excuses aux supporters parisiens.

Pointé du doigt pour son jeu aux pieds, Gianluigi Donnarumma n'aura pas fait taire ses détracteurs vendredi soir. Et pour cause, un dégagement raté aura permis à Takumi Minamino d'égaliser pour l'AS Monaco après l'ouverture du score de Gonçalo Ramos. Une erreur finalement sans conséquence puisque le PSG s'est imposé 5 buts à 2.

Daniel Riolo fracasse une star du PSG https://t.co/vEOHIB3uru pic.twitter.com/1dJLzHexv3 — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Donnarumma s'excuse après son erreur

Sur les réseaux sociaux, Gianluigi Donnarumma a ainsi présenté ses excuses auprès des supporters du PSG. « C'est une victoire importante à domicile, je m'excuse pour l'erreur. Focus désormais sur la Ligue des Champions la semaine prochaine », écrit l'Italien sur son compte X (ex-Twitter). Avant cela, Luis Enrique avait apporté son soutien à son gardien de but.

«Gigio a fait un match exceptionnel»