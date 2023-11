«C’est trop facile», il se lâche sur le PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a enfin pris les commandes seul de la Ligue 1, après sa large victoire sur l’AS Monaco (5-2). Un résultat cruel pour les hommes d’Adi Hütter, qui ont connu là seulement leur troisième défaite de la saison en Ligue 1 et sont donc chassés au pied du podium.

Les Monégasques pensaient sans aucun doute pouvoir arracher quelque chose de ce match, surtout après la bourde de Gianluigi Donnarumma qui a permis à Takumi Minamino de relancer les débats. Mais le PSG a réussi à maintenir la tête hors de l’eau et a finalement déroulé dans la seconde partie du match pour s’offrir une victoire très importante.

« A beaucoup de moments, j'avais l'impression qu'on était au même niveau et on s'est fait punir »

Forcément, ce n’était pas vraiment la joie du côté de l’AS Monaco et de son coach Adi Hütter. « C'est facile d'analyser ce match. On a fait quatre grosses erreurs, et c'est préjudiciable face au PSG. C'est quasiment quatre csc. A beaucoup de moments, j'avais l'impression qu'on était au même niveau et on s'est fait punir sur chaque faute qu'on a pu commettre. On ne voulait pas se cacher, c'est trop facile pour eux quand vous ne pensez qu'à défendre » a expliqué le coach monégasque, au micro de Prime Video .

« On peut perdre à Paris mais les cinq buts sont trop pour nous »