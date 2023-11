PSG : Luis Enrique lâche un grand message à ses joueurs

Jean de Teyssière

Le PSG et l'AS Monaco ont offert du spectacle vendredi soir en ouverture de la 15ème journée de Ligue 1. Au terme d'un match à sept buts, le PSG en est sorti vainqueur (5-2) et peut tranquillement regarder la suite de la journée sans se soucier de sa place de leader. Mais surtout, les joueurs peuvent sereinement aborder le match déjà excessivement important en Ligue des Champions face à Newcastle, mardi. Et vu ce que pense Luis Enrique de ses joueurs, nul doute que ce match sera bien préparé.

Le PSG va jouer sa survie en Ligue des Champions face à Newcastle ce mardi. En cas de défaite, ou même de match nul, la situation pourrait se tendre pour les hommes de Luis Enrique. Mais on n'en est pas encore là et l'entraîneur espagnol a salué l'attitude de ses joueurs, tout en leur mettant déjà la pression pour mardi.

«J'ai vu une attitude de la part de mes joueurs qui veulent assimiler ce qu'on leur propose»

Le PSG devient-il à l'image de Luis Enrique ? L'entraîneur parisien a été interrogé là-dessus après la large victoire face à Monaco (5-2) : « Depuis le début de la saison, j'ai vu une attitude de la part de mes joueurs qui veulent assimiler ce qu'on leur propose. Dès lors, c'est très facile. Pour moi, quand j'analyse chaque match, je me concentre sur ce qu'on doit améliorer. C'est mon défaut ou ma qualité. »

Deux joueurs du PSG bientôt à Barcelone ? La mèche est vendue ! https://t.co/7jciY58d35 pic.twitter.com/GGcYcYyWQi — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Luis Enrique veut toujours plus