Dembélé régale le PSG et lâche un aveu

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé n’est pas réputé pour ses statistiques flamboyantes, mais plutôt pour les différences qu’il peut faire sur un terrain dans l’élimination et la percussion. Habile pour déséquilibrer les blocs défensifs adverses, le champion du monde tricolore a marqué son premier but avec le PSG vendredi face à Monaco (5-2) et s’est enflammé.

Il aura fallu attendre 16 rencontres disputées par Ousmane Dembélé avec le PSG pour voir le champion du monde tricolore inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Certes, le 25 octobre dernier, Dembélé avait trouvé le chemin des filets face au Milan AC (3-0), mais son but avait été refusé pour une position de hors-jeu.

Premier but de Dembélé avec classe pour le PSG

Près d’un mois plus tard, en ce vendredi 24 novembre, Ousmane Dembélé trouvait le chemin des filets pour le PSG, une fois encore au Parc des princes, lors de la réception de l’AS Monaco (5-2). Auteur du troisième but parisien de la soirée, Dembélé a été servi dans la profondeur par Fabian Ruiz avant d’éliminer son vis-à-vis dès sa première touche de balle grâce à une aile de pigeon, puis en plaçant de manière clinique sa frappe hors de portée de Philipp Kohn.

«J’ai décidé de tirer fort, même si ça me réussit pas souvent. Là, c’est rentré»