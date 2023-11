Neymar - Verratti : Révolution au PSG, Luis Enrique est interpellé

Thomas Bourseau

Avec la nouvelle politique sportive mise en place par le PSG et validée par Jérome Rothen, il faudra laisser du temps au club. Luis Enrique dispose d’une année pour faire ses preuves aux yeux de Rothen qui a vidé son sac sur les ondes de RMC ce vendredi soir.

Au cours de la dernière intersaison, le PSG a fait peau neuve. Des stars présentes depuis des années telles que Neymar et Marco Verratti ont pris la porte pour laisser place à d’autres profils de joueurs avec une identité collective assumée et un entraîneur qui prône un jeu en phase avec la nouvelle politique sportive du PSG.

«Le départ de certaines stars, des mecs qui étaient là depuis plus de 10 ans»

Ancien joueur du PSG entre 2004 à 2010, Jérôme Rothen ne le cache pas, il va falloir laisser du temps à ce Paris Saint-Germain 2.0 de l’ère QSI avant de porter des jugements sur le travail effectué. « J’étais pour ce changement de politique sportive. Un projet que tu changes en début d’année ne peut pas prendre en quatre ou cinq mois. Il y a eu des choix forts de fait avec le départ de certaines stars, des mecs qui étaient là depuis plus de 10 ans, il faut l’acter tout ça. Il y a des jeunes qui sont arrivés et qui ont bien pris le relais avec des piqûres de rappel ».

Rothen laisse une année à Enrique au PSG