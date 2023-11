PSG : Une recrue humiliée, Mbappé se lâche

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a totalement halluciné jeudi pendant la séance d’entraînement du PSG. Et ce, en raison d’un geste technique de Bradley Barcola qui a humilié Randal Kolo Muani. Le groupe du PSG s’est laissé aller au chambrage de la recrue estivale et Mbappé ne s’est pas fait prier.

Dans le cadre de la rencontre opposant le PSG à l’AS Monaco vendredi soir au Parc des princes pour sonner le glas de la dernière trêve internationale avant mars 2024, les hommes de Luis Enrique se sont préparés en conséquence.

Barcola met un petit pont à Kolo Muani au Toro…

Jeudi, les joueurs de Luis Enrique ont effectué un Toro au Campus PSG de Poissy. À 24 heures du coup d’envoi du choc PSG - AS Monaco, le vestiaire parisien s’est détendu avec cette session. Servi par Manuel Ugarte, Bradley Barcola a contrôlé le ballon avant de le glisser entre les jambes de Randal Kolo Muani.

…le PSG exulté, Kylian Mbappé explose