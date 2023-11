Le PSG annonce deux retours

Amadou Diawara

Blessé pendant de longues semaines, Marco Asensio est enfin de retour avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, l'international espagnol figure dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de l'AS Monaco ce vendredi soir. De surcroit, Danilo Pereira revient également après un pépin physique.

Lors de la trêve internationale de septembre, Marco Asensio s'est blessé sérieusement au pied. En effet, l'international espagnol a manqué plusieurs semaines de compétition, n'ayant toujours pas effectué son retour avec le PSG.

🆗🗒️ Le groupe pour la réception de Monaco ce soir !#PSGASM pic.twitter.com/LItPIhor5z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2023

Asensio est de retour dans le groupe du PSG

Ce vendredi, le PSG a annoncé une bonne nouvelle pour Marco Asensio. En effet, le milieu offensif de 27 ans figure dans le groupe de Luis Enrique pour affronter l'AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes.

Danilo Pereira revient également de blessure

En plus de Marco Asensio, le PSG a officialisé un autre retour de blessure. Absent dernièrement, Danilo Pereira (32 ans) a également été convoqué par Luis Enrique pour le choc de la 13ème journée de Ligue 1. Reste à savoir si Marco Asensio et le joueur polyvalent portugais seront titularisés par l'entraineur du PSG, sachant que Marquinhos et Warren Zaïre-Emery sont actuellement à l'infirmerie.