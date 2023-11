«Beaucoup trop léger»… Riolo balance sur une recrue du PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a beaucoup recruté. Et au terme d’un long feuilleton, un accord a fini par être trouvé avec l’OL pour le transfert de Bradley Barcola. Alors que l’espoir français a montré de belles choses à ses débuts, il a plus de mal actuellement. De quoi faire dire à Daniel Riolo que Barcola n’est pas encore prêt.

Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Ramos… L’attaque du PSG a considérablement changé de visage durant l’intersaison. Une révolution dans laquelle figure également Bradley Barcola. A 21 ans, l’ailier français est arrivé de l’OL et si Luis Enrique lui a rapidement fait confiance, il a quelque peu disparu de la circulation dernièrement. Daniel Riolo a peut-être la réponse sur ce cas Barcola.



« Je le trouve beaucoup trop léger »

Invité de Paris Central , Daniel Riolo s’est confié sur Bradley Barcola et ses difficultés actuelles. Le journaliste RMC a alors balancé sur la recrue estivale du PSG, expliquant : « Barcola, il a reculé dans la hiérarchie. On ne l’a plus vu depuis le match contre l’OM. Je le trouve beaucoup trop léger ».

« Il n’est pas prêt aux gros matchs »